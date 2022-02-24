МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. "Военная" премия в ценах на нефть на фоне военной спецоперации России на Украине в ближайшие дни может увеличиться, однако точные прогнозы дать сложно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий начальника управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василия Карпунина. Курсы доллара и евро достигли исторических максимумов на форексе

Мировые цены на нефть в четверг растут примерно на 5%, апрельские фьючерсы на марку Brent превышали 102 доллара за баррель впервые с 5 сентября 2014 года, котировки фьючерса с поставкой в мае — около 98 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Ралли на нефтяном рынке способствовали заявления президента РФ Владимира Путина, объявившего о проведении военной спецоперации России из-за Донбасса.

По мнению аналитика, можно лишь отметить, что в ближайшие дни "военная" премия в нефти может только увеличиваться, однако конкретные отметки трудно обозначить.

Карпунин добавил, что в условиях начала специальной военной операции на Украине и неопределенности по поводу возможных ответных мер со стороны западных стран сложно говорить об уверенных прогнозах по нефти.