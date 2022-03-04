МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился в своем Telegram-канале к президенту России Владимиру Путину с просьбой "дать приказ" бойцам на взятие Харькова, Киева и остальных украинских городов. Об этом сообщает РИА Новости. Шольц заявил, что Путин его не обманывал

"Дайте приказ нашим бойцам, чтобы они захватили Харьков, Киев и все остальные города, быстро, четко, качественно", — написал глава Чечни.

По словам Кадырова, его бойцы способны закончить операцию по взятию украинских городов "за день-два".

"Только это спасет наше государство и народ. Это мое убежденное мнение", — сказал он.

Кадыров подчеркнул, что "переговоры — это хорошо, демократия, свобода слова и жизнь человека — это хорошо", но там гибнут "наши братья, наши близкие и друзья", и это не удостаивается внимания.

"Я прошу дать возможность нашим бойцам проявить себя по полной, дать им возможность использовать все возможные и невозможные свои силы для того, чтобы закончить раз и навсегда", — добавил глава Чечни.