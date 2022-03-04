Омбудсмен высказалась о перспективах возвращения смертной казни в России
Москалькова: приостановка членства России в Совете Европы не приведет к возвращению смертной казни
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Приостановка членства России в Совете Европы не приведет к возвращению смертной казни, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
При этом она высказала уверенность, что пожизненное заключение — адекватная мера наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что приостановка членства России в Совете Европы — "хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников".
https://1prime.ru/News/20220304/836262136.html
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