МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Porsche остановил поставки своих автомобилей в Россию из-за ситуации вокруг Украины, сообщила компания. Volkswagen Group прекращает поставки автомобилей в Россию

"В связи со сложившейся ситуацией компания Porsche немедленно прекратила поставки своих автомобилей в Россию", — говорится в сообщении.

Компания уточняет, что в России Porsche представлен в 20 городах. В 2021 году было поставлено 6262 автомобиля, а самой популярной моделью был Cayenne. На эту модель приходилось более 54% поставок.

Porsche входит в крупнейший европейский автоконцерн Volkswagen Group. На этой неделе он также заявил о приостановке поставок автомобилей в российские дилерские центры.