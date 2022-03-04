2022-03-04T11:28:11+03:00
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https://1prime.ru/News/20220304/836264463.html
Porsche остановил поставки автомобилей в Россию
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. Porsche остановил поставки своих автомобилей в Россию из-за ситуации вокруг Украины, сообщила компания. "В связи со сложившейся ситуацией компания Porsche немедленно прекратила... ПРАЙМ, 04.03.2022
новости, porsche, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Porsche остановил поставки своих автомобилей в Россию из-за ситуации вокруг Украины, сообщила компания.
"В связи со сложившейся ситуацией компания Porsche немедленно прекратила поставки своих автомобилей в Россию", — говорится в сообщении.
Компания уточняет, что в России Porsche представлен в 20 городах. В 2021 году было поставлено 6262 автомобиля, а самой популярной моделью был Cayenne. На эту модель приходилось более 54% поставок.
Porsche входит в крупнейший европейский автоконцерн Volkswagen Group. На этой неделе он также заявил о приостановке поставок автомобилей в российские дилерские центры.