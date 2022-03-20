МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Украинский регулятор проинформировал МАГАТЭ, что инженеры отремонтировали и вновь подключили одну из трех ранее отключенных линий электропередачи, связывающих Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) с электросетью, говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Киев назвал срок восстановления электроснабжения Запорожской АЭС

Ожидалось, что она заработает только в начале следующей недели, но, поданным украинского регулятора, ее удалось отремонтировать вечером 18 марта.

"Регулятор подтвердил, что системы безопасности АЭС полностью функционируют. Когда удастся снова подключить две другие неработающие линии, неизвестно", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

Путин ранее заявил, что попытки переложить на российских военных ответственность за инцидент вокруг Запорожской АЭС – элемент пропагандистской кампании. По данным Минобороны России, в ночь на 4 марта на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". Около 2 часов ночи в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы — из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла его, заявили в МО РФ.