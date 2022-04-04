МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Антиковидные ограничения, влияющие на работу малого и среднего бизнеса, отменены в 29 субъектах России, в остальных значительно снижены, сообщили журналистам в министерстве экономического развития. Авиакомпании предложили 98 мер для поддержки отрасли

В пресс-службе министерства напомнили, что ведомство совместно с Корпорацией МСП проводит постоянный мониторинг условий для предпринимательской деятельности в регионах РФ.

"В 29 регионах России полностью отменены антиковидные ограничения, влияющие на работу малого и среднего предпринимательства. В остальных ограничения значительно снижены. Работа по созданию условий благоприятствования субъектам МСП за счет снятия антиковидных ограничений проведена абсолютно во всех регионах. В общей сложности отменено более 700 различных пунктов ограничений", — отметила замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова, чьи слова приводит министерство.

Она пояснила, что в подавляющем большинстве регионов отменены требования о предъявлении QR-кода о вакцинации или заменяющих его документов при посещении общественных мест и торговых центров, сняты запреты на проведение массовых мероприятий и ограничения в работе предприятий общественного питания, устранены нормы по обязательному бесконтактному контролю температуры тела в досуговых учреждениях, фитнес-центрах, кинотеатрах и других организациях.

Полностью все ограничения, связанные с деятельностью МСП, сняты в 15 регионах России — это Москва и Московская область, Адыгея, Алтай, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Коми, Карачаево-Черкессия, Удмуртия и Чеченская Республика, а также Астраханская, Кемеровская, Нижегородская и Тамбовская области, Красноярский край.

Практически отменены или действуют минимальные ограничения еще в 14 регионах: Амурской, Калужской, Курганской, Курской, Мурманской, Новгородской, Оренбургской, Свердловской, Тверской и Тюменской областях, а также республиках Мордовия, Северная Осетия-Алания, Чувашия, Дагестан.