НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр — ПРАЙМ. Компания-производитель гигиенической продукции из Нижнего Новгорода "Хайджин текнолоджиз" за месяц в три раза увеличила объем выпуска и реализации продукции, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. В Роскачестве рассказали о будущем зарубежных товаров для личной гигиены

Предприятие планирует максимально перейти на отечественное сырье при наличии такой возможности. На сегодняшний день в перечне продукции, для которой ведется поиск новых поставщиков, более 4 тысяч позиций.

"У "Хайджин текнолоджиз" два завода в России, один из них расположен в Нижнем Новгороде. Компания выпускает гигиеническую продукцию для детей и взрослых: товары женской гигиены, подгузники, абсорбирующее белье. В сложившейся ситуации мы не планируем останавливать производство и даже, наоборот, увеличили объем реализуемой и выпускаемой продукции в три раза – производство работает 24 часа, семь дней в неделю. Сказался и повышенный спрос, и временный ажиотаж", — цитируются в сообщении слова коммерческого директора ООО "Хайджин текнолоджиз" Натальи Зайцевой.

Она рассказала, что компании пришлось изменить логистические маршруты для сырья, которое закупается за границей. "В то же время все, что максимально возможно, предприятие заказывает у производителей из России. Мы – сторонники такого подхода и по возможности будем переходить на отечественное сырье", — рассказала Зайцева.