МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз средней цены нефти марки Urals на 2022 год до 75 долларов с 70 долларов за баррель, прогноз на 2023 год сохранил на уровне 65 долларов за баррель, следует из среднесрочного прогноза регулятора. ЦБ прогнозирует спад ВВП России в 2022 году в диапазоне 8-10%

Прогноз на 2024 год ЦБ понизил до 55 долларов с 60 долларов за баррель.