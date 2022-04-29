Банк России повысил прогноз цены нефти Urals на 5 долларов за баррель
Банк России повысил прогноз цены нефти Urals с $70 до 75 за баррель в 2022 году
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз средней цены нефти марки Urals на 2022 год до 75 долларов с 70 долларов за баррель, прогноз на 2023 год сохранил на уровне 65 долларов за баррель, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
Прогноз на 2024 год ЦБ понизил до 55 долларов с 60 долларов за баррель.
https://1prime.ru/News/20220429/836793111.html
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