МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Минфин России сообщил, что фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета по итогам апреля 2022 года оказался ниже оценки министерства на 133,1 миллиарда рублей. В Госдуме рассказали, когда пройдет очередная индексация пенсий

Минфин прогнозировал дополнительные нефтегазовые доходы на апрель в размере 798,4 миллиарда рублей.

В мае ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере 414 миллиардов рублей.

Совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов, которые Минфин, согласно бюджетному правилу, должен направлять на покупку золота и валюты, составил бы в апреле 280,9 миллиарда рублей.

Минфин напоминает, что в связи с временной приостановкой на текущий год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных средств производиться не будет.