Нефтегазовые допдоходы бюджета России оказались ниже прогнозных
Минфин России: объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в апреле ниже прогноза
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Минфин России сообщил, что фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета по итогам апреля 2022 года оказался ниже оценки министерства на 133,1 миллиарда рублей.
Минфин прогнозировал дополнительные нефтегазовые доходы на апрель в размере 798,4 миллиарда рублей.
В мае ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере 414 миллиардов рублей.
Совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов, которые Минфин, согласно бюджетному правилу, должен направлять на покупку золота и валюты, составил бы в апреле 280,9 миллиарда рублей.
Минфин напоминает, что в связи с временной приостановкой на текущий год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных средств производиться не будет.
https://1prime.ru/News/20220506/836838175.html
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