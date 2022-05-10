МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Пока Банк России не отменил обязательную продажу валютной выручки от экспорта и не разрешил продавать российские акции нерезидентам, не стоит ожидать шторма на локальном валютном рынке, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Равный доллару: кто и зачем упорно топит евро

Что касается японской йены и китайского юаня, они дешевели к доллару США на фоне его ралли против основных валют. Если сравнивать эти валюты с рублем, то российская валюта дорожает по всему рынку.

"Доллар начал быстро дорожать с 31 марта 2022 года на ожиданиях агрессивного повышения ставок ФРС США на ближайших трех заседаниях. После публикации в четверг данных по внутреннему валовому продукту США за 1 квартал 2022 года началась нисходящая коррекция по индексу доллара. Значение ВВП опустилось на 1,4% в годовом исчислении против ожидавшегося роста на 1,1%", — объяснил аналитик.

Индекс доллара снизился до 102,81 п. с 103,95 п. По основным валютам началась восходящая коррекция. Есть мнение, что ослабление доллара в конце недели вызвано окончанием месяца и приближающимся заседанием ФРС США. По индексу доллару сохраняется сильный восходящий тренд. Активно укрепляться доллару помогает единая валюта. Она подешевела до 1,0471 на фоне энергетического кризиса в ЕС.

Сейчас на динамику курсов валют оказывает влияние слишком много факторов. Что касается рубля, то его курс, вполне вероятно, удерживается на максимумах искусственно. До конца майских праздников обвала рубля не ожидается, но затем в рамках коррекции вероятно восстановление курса доллара до 77 рублей, курса евро — до 81 рублей, прогнозирует аналитик.