Инвестстратег Веревкин: на курс рубля может повлиять лишь ослабление мер валютного контроля
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. В условиях контроля за движением капитала (capital controls), снижение ключевой ставки регулятором до 14% годовых не сможет оказать должного влияния на курс рубля, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "Алор Брокер" Павел Веревкин.
"Укрепление рубля связано со структурными изменениями в балансе спроса и предложения. С одной стороны, у нас явное снижение спроса на доллар в связи с обвальным падением импорта из-за санкций, логистических проблем и ухода иностранных компаний", — пояснил эксперт.
Помимо этого, с рынка ушел сильный покупатель в лице ЦБ, осуществившего покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.
Ажиотажного спроса среди населения на валюту тоже нет, отметил собеседник агентства.
"Валюту, купленную в приложении банка, нельзя обналичить до 9 сентября 2022 года. В обменниках её либо нет, либо спред к официальному курсу ЦБ такой, что отбивает желание покупать. С другой стороны, у нас избыток предложения за счет обязательной конвертации 80% валютной выручки экспортерами", — объяснил такое укрепление рубля Веревкин.
Он прогнозирует, что в первой половине мая укрепления рубля продолжится. "С технической точки зрения, валютная пара USD/RUB стремиться к сильному уровню поддержки в районе 68 рублей за доллар. Крепкий рубль по-прежнему не выгоден бюджету РФ, так что в ближайшее время стоит ожидать новых послаблений в capital controls. Это единственное, что сейчас может повлиять на курс рубля", — подытожил он.
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