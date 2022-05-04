МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. В условиях контроля за движением капитала (capital controls), снижение ключевой ставки регулятором до 14% годовых не сможет оказать должного влияния на курс рубля, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "Алор Брокер" Павел Веревкин. Финансист объяснил, как Европа может изменить курс рубля

"Укрепление рубля связано со структурными изменениями в балансе спроса и предложения. С одной стороны, у нас явное снижение спроса на доллар в связи с обвальным падением импорта из-за санкций, логистических проблем и ухода иностранных компаний", — пояснил эксперт.

Помимо этого, с рынка ушел сильный покупатель в лице ЦБ, осуществившего покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.

Ажиотажного спроса среди населения на валюту тоже нет, отметил собеседник агентства.

"Валюту, купленную в приложении банка, нельзя обналичить до 9 сентября 2022 года. В обменниках её либо нет, либо спред к официальному курсу ЦБ такой, что отбивает желание покупать. С другой стороны, у нас избыток предложения за счет обязательной конвертации 80% валютной выручки экспортерами", — объяснил такое укрепление рубля Веревкин.

Он прогнозирует, что в первой половине мая укрепления рубля продолжится. "С технической точки зрения, валютная пара USD/RUB стремиться к сильному уровню поддержки в районе 68 рублей за доллар. Крепкий рубль по-прежнему не выгоден бюджету РФ, так что в ближайшее время стоит ожидать новых послаблений в capital controls. Это единственное, что сейчас может повлиять на курс рубля", — подытожил он.