ПЕКИН, 16 мая — ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам января-апреля снизился на 0,2% в годовом выражении, составив 13,81 триллиона юаней (2,03 триллиона долларов), при этом объем розничных онлайн-продаж вырос на 3,3%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро страны. Безработица в Китае в январе-апреле составила 5,7%

Розничные продажи в городах за отчетный период снизились на 0,3% в годовом выражении, составив 11,99 триллиона юаней (1,76 триллиона долларов). Продажи в сельской местности выросли на 0,4% — до 1,82 триллиона юаней (268,2 миллиарда долларов).

Отдельно в апреле объем розничных продаж потребительских товаров упал на 11,1% по сравнению с апрелем 2021 года – до 2,95 триллиона юаней (434,18 миллиарда долларов).

Розничные онлайн-продажи за январь-апрель выросли на 3,3% — до 3,87 триллиона юаней (569,8 миллиарда долларов), в том числе розничные онлайн-продажи физических товаров выросли на 5,2% в годовом выражении, составив 3,28 триллиона юаней (484,3 миллиарда долларов).

Доходы предприятий общественного питания за январь-апрель снизились на 5,1% — до 1,32 триллиона юаней (195,3 миллиарда долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом в апреле показатель в годовом выражении из-за продолжающегося карантина в Шанхае упал сразу на 22,7%, до 260,9 миллиарда юаней (38,4 миллиарда долларов).

По итогам прошлого года объем розничных продаж в Китае вырос на 12,4%, составив 44,082 триллиона юаней (6,93 триллиона долларов). Рост розничных онлайн-продаж составил 12%, достигнув 10,804 триллиона юаней (1,7 триллиона долларов).