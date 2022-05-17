НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мая — ПРАЙМ. Россия стала четвертым по величине поставщиком нефти в Индию в апреле, в ближайшие месяцы объемы будут расти, поскольку низкие цены стимулируют спрос со стороны Индии, сообщает издание Times of India со ссылкой на торговые источники. Россия нашла покупателя на свою нефть

"Согласно данным, предоставленным торговыми источниками, доля России в закупках нефти в Индии выросла до рекордных 6%, около 277 тысяч баррелей в сутки в апреле по сравнению с примерно 66 тысячами баррелей в сутки в марте, когда она занимала десятое место", — пишет издание.

Крупнейшим поставщиком нефти в Индию остается Ирак, за ним следуют Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Доля нефти из Африки в общем объеме импорта нефти в Индию снизилась примерно до 6% в апреле с 14,5% в марте, в то время как доля американской нефти сократилась почти вдвое — до 3%. Сорта из Азербайджана, России и Казахстана составили в апреле около 11% импортируемой Индией нефти по сравнению с примерно 3% в марте. Доля ближневосточной нефти выросла с 68% до 71%.