МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Индексация материнского капитала не успевает за ростом цен на жилье, в результате на него в настоящее время можно купить в среднем 7,5 квадратного метра на вторичном рынке крупных городов России и 6,6 квадратного метра в новостройках, сообщила пресс-служба классифайда "Циан". Путин подписал закон, расширяющий права отцов на получение маткапитала

"На текущую субсидию в 693,1 тысячи рублей можно приобрести в среднем 7,5 квадратного метра на вторичном рынке крупных городов. Причем в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге купить можно всего 2,3-3,3 "квадрата". Практически одну комнату удастся купить за счет маткапитала в Астрахани, Тольятти, Оренбурге и Челябинске. На первичном рынке площадь покупки еще ниже — всего 6,6 квадратного метра по всем городам за счет более высокой стоимости в сегменте новостроек. Минимальные показатели — в Москве и Сочи (всего 2 квадратных метра)", — говорится в сообщении компании.

В нем уточняется, что в 2021 году материнский капитал позволял приобрести 8,8 квадратного метра. В 13 городах можно было компенсировать от 10 до 13 квадратных метров при покупке жилья.

Аналитики портала напомнили, что маткапитал проиндексировали на 4% в 2021 году и на 8% в 2022-м. При этом средняя стоимость вторичной двухкомнатной квартиры в крупных городах сейчас составляет 5 млн рублей — на 20% больше, чем год назад.

"Сразу после увеличения маткапитала в 2020 году его величина была в среднем 18% от стоимости двухкомнатной квартиры против 14% в 2019 году, однако даже такая существенная прибавка не позволила компенсировать дальнейший рост цен на жилье: в 2022 году маткапитал снова составляет порядка 14% от стоимости средней "двушки" в крупных городах. При условии сохранения прежних 18% от стоимости жилья, как в 2020 году, маткапитал сейчас должен был бы составлять 903 тысячи рублей — индексация субсидии значительно отстает", — подчеркивается в сообщении.