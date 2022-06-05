МОСКВА, 5 июня — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сказал, что возня вокруг дополнительных поставок вооружения Киеву имеет за собой лишь одну цель — затянуть как можно дальше вооруженный конфликт. CNN рассказал о дипломатической победе Владимира Путина

"Вообще вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель — затянуть как можно дальше вооруженный конфликт", — сказал он в интервью Павлу Зарубину программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".