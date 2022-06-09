САМАРА, 9 июн — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" вновь вводит простой на следующей неделе из-за отсутствия комплектующих на производственных линиях В0 и Niva, сообщает первичная профсоюзная организация компании. Работникам ГАЗа предложили уволиться из-за остановки выпуска Volkswagen

"В связи с отсутствием комплектующих изделий подписан приказ по "АвтоВАЗу" № 258 от 09.06.2022 "О простое с 14 по 17 июня 2022 г", — говорится в сообщении группы профкома в соцсети "ВКонтакте".

Уточняется, что простой с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы устанавливается для работников, занятых производством автомобилей семейства на платформе В0 и Niva.

В среду "АвтоВАЗ" сообщал, что возобновил производство автомобилей на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля: начался выпуск Lada Granta в версии Classic с минимизированным влиянием импорта.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).