МОСКВА, 21 июня — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Европейские политические лидеры оказались в крайне сложном положении, бросив вызов России в сфере поставок энергоносителей, в первую очередь природного газа. Как они поведут себя в этой ситуации и стоит ли ожидать корректировки нынешнего конфронтационного курса, который избрала объединенная Европа в отношении Российской Федерации, попробовал разобраться "Прайм". В США рассказали, какой шаг Путина поставит "мат" Европе

УДАР ПО СЛАБОМУ МЕСТУ

Удар президента России Владимира Путина по уязвимому месту лидеров ЕС увидело влиятельное американское издание The Wall Street Journal (WSJ) в недавних шагах российской стороны на европейском рынке природного газа. В сущности, речь идет о решении "Газпрома" на прошлой неделе сократить поставки по маршруту "Северный поток" из-за сложностей с обслуживанием газоперекачивающих агрегатов (ГПА), вызванных санкционным режимом в отношении России. Однако эта ситуация, как уже указывал "Прайм", усугубляется ограниченными возможностями для увеличения прокачки по альтернативным трубопроводам.

А такое положение, учитывая тенденции, несет существенные угрозы для политических перспектив нынешних руководителей ведущих европейских экономик, сокрушается WSJ. Издание напоминает, что помимо Франции, где 19 июня должны были подвести итоги парламентской гонки (и как уже известно, в этот день впервые в истории Пятой республики не получила абсолютного большинства партия, которую представляет вновь избранный президент), ближе к предстоящей зиме, когда особо остро будет ощущаться нехватка российского газа, выборы предстоят в Германии. А она в еще большей степени зависит от поставок российского "голубого топлива", чем Франция. В Италии, также закупающей крупные объемы газа из России, всеобщие парламентские выборы пройдут в середине следующего года. СМИ предрекли Европе тяжелые времена после решения "Газпрома" по газу

Эти выборы станут тяжелейшим испытанием для лидеров стран ЕС, полагает автор статьи. Добиться желаемых результатов в условиях крайнего недовольства избирателей резким удорожанием энергии будет крайне сложно.

Уже сейчас европейские правительства вынуждены увеличивать расходы, чтобы смягчить удар по потребителям. Так, французский президент Эммануэль Макрон одобрил выделение 28 млрд евро на осуществление мер, которые должны, в том числе, ограничить стоимость газа для предприятий и домохозяйств.

Об отказе Европы от антироссийских ограничений или смягчении санкционного режима речь, по всей видимости, не идет. Во всяком случае, пока. Но как в таком случае лидеры Европы будут решать свои проблемы, учитывая твердую позицию России?

ПОМЕНЯТЬ ПРАВИЛА

Действия, которые сейчас предпринимает "коллективный запад" под эгидой США в отношении поставок российских энергоносителей, можно рассматривать как попытка сломать правила игры на рынке, отмечает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Сейчас установился рынок продавца, на котором поддерживается некоторый дефицит ресурсов, в том числе особо ценных, указывает он. "Этот дефицит в условиях крайнего изобилия долларов, евро, фунтов, то есть избыточной денежной массы, приводит к росту цен, — говорит эксперт. — И каждый раз экспортеры получают премию за согласованность своих действий".

Новые меры против России в сфере поставок энергоресурсов будут приводить к очередным последствиям для Европы, которые не были никак просчитаны. Например, шестой пакет санкций включает ограничения по поставкам российской танкерной нефти. "Но этот запрет вступает в силу не немедленно, а осенью, когда он вполне сможет быть отсрочен", — указывает эксперт. Если в седьмом пакете будут упомянуты меры, касающиеся поставок в Европу трубопроводной нефти, то, опять же, будут прописаны сроки их вступления в силу.

"То есть это напоминает своего рода шантаж и блеф одновременно, цель которых — получить от России уступки, — считает специалист. — И если Россия на этот блеф поддастся, то Евросоюз победит в игре, выиграть в которой у него на самом деле нет никаких шансов, если играть в нее по-настоящему".

Антироссийские санкции "коллективного запада", как представляется их авторам, должны перевернуть ситуацию, считает Колташов. Не только в России, уточняет он. Рестрикции нацелены на то, чтобы покупатель снова стал диктовать свои условия на рынках сырья и продовольствия.

ОБРАТНОЕ ДВИЖЕНИЕ

В противном случае (и мы это уже наблюдаем) Европе приходится делать "обратное движение", заявляя при этом, что "мы готовы закупать российскую пшеницу, мы не откажемся от российской нефти" или "мы будем закрывать глаза на торговлю нефтью, смешанной с сырьем других сортов". "Начинаются пляски "а мы смягчим, а мы отступим", потому что выясняется, что удар пришелся по самим европейским экономикам — по Германии, Франции, Великобритании, хотя последняя уже и не в ЕС", — рассуждает Колташов. The Telegraph назвал Байдена "позорным пятном" в истории США

Аналогичная ситуация — с рынком газа, указывает Колташов. "Не удается сделать его рынком покупателя, он остается рынком продавца", — отмечает эксперт.

В частности, решение отказаться от пуска "Северного потока — 2" стало одной из причин, по которым беспрецедентно высокие цены на сжиженный природный газ (СПГ) в текущем году, по окончании отопительного сезона, так и не снизились до уровней, бывших привычными до энергетического кризиса, разразившегося в 2021 году.

Однако и проблема первого "Северного потока" напрямую связана с санкциями ЕС и других западных стран, напоминает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. "И скорость ее разрешения зависит от того, насколько европейская политическая система готова проявить гибкость и скорректировать принятые решения, которые ведут к нежелательным последствиям".

У ЕС ограниченные возможности по заполнению подземных хранилищ газа (ПХГ), они зависят как от российских поставок, так и от конкуренции с азиатским регионом на рынке СПГ. Победить в этом споре Европа может лишь за счет более высокой ценовой премии для спотовых партий. "Европейский импорт энергоресурсов из России в дальнейшем связан с политической обстановкой, которую пока сложно предсказать", — считает эксперт.