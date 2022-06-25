МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Два пепловых выброса зафиксировали ученые в субботу на курильском вулкане Эбеко, сообщил региональный главк МЧС России. Ученые предупредили об опасности вулкана Крымский на Камчатке

"Информация о том, что на Эбеко произошло два пепловых выброса на высоту 1,5-2 километра, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России от сахалинской группы реагирования на вулканические извержения. Шлейф распространился в северо-западном направлении", — говорится в сообщении.

По информации единой дежурно-диспетчерской службы, в городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался и не ощущался запах сероводорода. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.