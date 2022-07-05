МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Перенаправить на новые рынки весь поток добываемого в России золота нереально, свободных ниш нет, и к тому же дефицита желтого металла последние десять лет в мире не наблюдается, даже присутствует профицит в 1-2%, заявил в интервью РИА Новости председатель Союза золотопромышленников РФ Сергей Кашуба. Правительство Японии утвердило запрет на импорт российского золота

"Важно отметить, что мы ежегодно добываем из недр примерно 330 тонн золота (стоимостью порядка 20 миллиардов долларов), это около 10% мировой добычи. Перенаправить такие потоки металла по новым маршрутам просто нереально… свободных ниш просто нет. Здесь узкий круг игроков, все друг друга знают даже не годами, а десятилетиями, дефицита желтого металла последние лет десять в мире не наблюдается, даже присутствует профицит в 1-2%, и поэтому "подвинуть" кого-то просто так не получится", — сказал Кашуба.

По его словам, заявленные странами G7 санкции на российское золото новостью для отечественных производителей этого драгметалла не явились. С 9 марта Лондонская ассоциация рынка драгметаллов (LBMA) лишила аффинажные заводы РФ статуса Good Delivery, и российская добывающая отрасль и российские банки прекратили продавать золото на организованные биржевые рынки недружественных стран, в первую очередь в Лондон и Нью-Йорк.

А 24 марта Минфин США ввел санкции против России на любые сделки с золотом, которое имеет отношение к ЦБ РФ. "И, естественно, мы понимали, что рано или поздно санкции недружественных стран коснутся и текущей добычи российского золота", — добавил Кашуба. "Золотое дно". Как санкции Запада скажутся на экспорте российских слитков

"За это время, так как у наших некоторых производителей есть генеральные экспортные лицензии на экспорт золота, они сходили на другие международные рынки, установили контакты, провели встречи и переговоры, обсудили условия сделок и так далее. Все оказалось не так просто, как многим изначально казалось. Тут необходимо подчеркнуть, что золотодобывающие компании — это не банки, для которых торговля золотом является привычным бизнесом, а Союз золотопромышленников — не торговый дом", — отметил председатель Союза золотопромышленников.

Союз золотопромышленников России — профессиональное отраслевое объединение, созданное в апреле 1995 года. Среди участников союза — предприятия по добыче драгоценных металлов и драгоценных камней, аффинажные заводы, коммерческие банки, инжиниринговые и консалтинговые компании.

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