Эксперт Кашуба считает, что перенаправить весь экспорт российского золота на Восток не получится
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Перенаправить на новые рынки весь поток добываемого в России золота нереально, свободных ниш нет, и к тому же дефицита желтого металла последние десять лет в мире не наблюдается, даже присутствует профицит в 1-2%, заявил в интервью РИА Новости председатель Союза золотопромышленников РФ Сергей Кашуба.
"Важно отметить, что мы ежегодно добываем из недр примерно 330 тонн золота (стоимостью порядка 20 миллиардов долларов), это около 10% мировой добычи. Перенаправить такие потоки металла по новым маршрутам просто нереально… свободных ниш просто нет. Здесь узкий круг игроков, все друг друга знают даже не годами, а десятилетиями, дефицита желтого металла последние лет десять в мире не наблюдается, даже присутствует профицит в 1-2%, и поэтому "подвинуть" кого-то просто так не получится", — сказал Кашуба.
По его словам, заявленные странами G7 санкции на российское золото новостью для отечественных производителей этого драгметалла не явились. С 9 марта Лондонская ассоциация рынка драгметаллов (LBMA) лишила аффинажные заводы РФ статуса Good Delivery, и российская добывающая отрасль и российские банки прекратили продавать золото на организованные биржевые рынки недружественных стран, в первую очередь в Лондон и Нью-Йорк.
А 24 марта Минфин США ввел санкции против России на любые сделки с золотом, которое имеет отношение к ЦБ РФ. "И, естественно, мы понимали, что рано или поздно санкции недружественных стран коснутся и текущей добычи российского золота", — добавил Кашуба.
"За это время, так как у наших некоторых производителей есть генеральные экспортные лицензии на экспорт золота, они сходили на другие международные рынки, установили контакты, провели встречи и переговоры, обсудили условия сделок и так далее. Все оказалось не так просто, как многим изначально казалось. Тут необходимо подчеркнуть, что золотодобывающие компании — это не банки, для которых торговля золотом является привычным бизнесом, а Союз золотопромышленников — не торговый дом", — отметил председатель Союза золотопромышленников.
Союз золотопромышленников России — профессиональное отраслевое объединение, созданное в апреле 1995 года. Среди участников союза — предприятия по добыче драгоценных металлов и драгоценных камней, аффинажные заводы, коммерческие банки, инжиниринговые и консалтинговые компании.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/News/20220705/837382555.html