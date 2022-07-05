МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. России потребуется не менее десяти лет для наращивания поставок газа в Азию до уровня, близкого к объему экспорта в 2021 году в Евросоюз в 155 миллиардов кубометров, говорится в ежеквартальном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа. МЭА спрогнозировало сокращение мирового спроса на газ в 2022 году

"Наш анализ показывает, что в лучшем случае России для наращивания поставок газа на азиатские рынки до уровня, близкого к объему экспорта в Евросоюз в 2021 году (155 миллиардов кубометров), потребуется не менее десяти лет", — считают в агентстве.

Россия, как ожидается, активизирует усилия по перенаправлению экспорта трубопроводного газа и СПГ в Азию из-за постепенного отказа от российских поставок в Евросоюзе, объясняют аналитики МЭА.