Россия работает над темой литовской "блокады" Калининграда
Песков заявил, что в Кремле активно работают над темой литовской "блокады" Калининграда
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ведется активная работа над темой литовской "блокады" Калининграда.
По словам Пескова, в Кремле ведется активная работа по рассмотрению пакета мер против блокады Калининграда, который разработал Алиханов.
18 июня литовские железные дороги прекратили транзит ряда товаров, попавших под санкции ЕС, из России в Калининград. В ответ на действия Литвы губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в правительство и администрацию президента были переданы проекты ответных мер. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита.Российская сторона потребовала незамедлительно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.
Позднее губернатор Калининградской области заявил, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, а также, что ожидается дипломатическое решение вопроса.
https://1prime.ru/News/20220705/837385459.html
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