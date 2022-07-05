МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ведется активная работа над темой литовской "блокады" Калининграда. Bloomberg: новые санкции Евросоюза могут изменить транзит через Калининград

По словам Пескова, в Кремле ведется активная работа по рассмотрению пакета мер против блокады Калининграда, который разработал Алиханов.

18 июня литовские железные дороги прекратили транзит ряда товаров, попавших под санкции ЕС, из России в Калининград. В ответ на действия Литвы губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в правительство и администрацию президента были переданы проекты ответных мер. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона потребовала незамедлительно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.

Позднее губернатор Калининградской области заявил, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, а также, что ожидается дипломатическое решение вопроса.