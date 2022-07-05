МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Бюджет РФ получит дополнительные доходы на 100 миллиардов рублей за четыре месяца действия скорректированного демпфирующего механизма на топливо, сообщил журналистам в Госдуме замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Госдума установила демпфер по топливу с учетом скидки на российскую нефть

Госдума во вторник приняла закон, предусматривающий временную корректировку демпфирующего механизма для цен на топливо. Формула расчета демпфера на бензин уточняется таким образом, чтобы учитывалась скидка, которая предоставляется при экспорте российской нефти, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

По его словам, это принесет бюджету дополнительно 100 миллиардов рублей.

Предполагается, что скорректированный демпфер будет действовать в качестве антикризисной меры всего четыре месяца: с сентября по декабрь 2022 года. Отвечая на вопрос о возможном продлении действия демпфирующего механизма, Сазанов сказал, что это будет зависеть от ситуации на внутреннем рынке топлива.