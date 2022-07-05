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В Греции спрогнозировали переход Европы на СПГ и альтернативные источники
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Европе потребуется три-четыре года для перехода на СПГ и альтернативные источники, заявил президент и гендиректор греческой компании Mytilineos Эвангелос Митилинеос. Выступая на... ПРАЙМ, 05.07.2022
энергетика, экономика, новости, газ, европа, спг, газ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АФИНЫ, 5 июл — ПРАЙМ. Европе потребуется три-четыре года для перехода на СПГ и альтернативные источники, заявил президент и гендиректор греческой компании Mytilineos Эвангелос Митилинеос.
Выступая на конференции Economist в Афинах, Митилинеос отметил, что его компания продвинула устойчивость и зеленый переход так далеко, что поставила под угрозу энергетическую безопасность страны.
По его словам, центральные банки находятся в чрезвычайно сложном положении, чтобы повышать процентные ставки в то время, когда европейская экономика движется к рецессии.
Гендиректор отметил, что не знает, как домохозяйства и бизнес смогут справиться с ситуацией, если она ухудшится в течение этого периода.
"Греция является относительно небольшим рынком и может покрыть лишь часть потерь от возможного эмбарго на российские энергоносители", — рассказал он.
Митилинеос также отметил, что Греция уже забронировали объемы на 2023 и 2024 годы.