АФИНЫ, 5 июл — ПРАЙМ. Европе потребуется три-четыре года для перехода на СПГ и альтернативные источники, заявил президент и гендиректор греческой компании Mytilineos Эвангелос Митилинеос. Евросоюз нарастил импорт СПГ в первом полугодии на 60%

Выступая на конференции Economist в Афинах, Митилинеос отметил, что его компания продвинула устойчивость и зеленый переход так далеко, что поставила под угрозу энергетическую безопасность страны.

По его словам, центральные банки находятся в чрезвычайно сложном положении, чтобы повышать процентные ставки в то время, когда европейская экономика движется к рецессии.

Гендиректор отметил, что не знает, как домохозяйства и бизнес смогут справиться с ситуацией, если она ухудшится в течение этого периода.

"Греция является относительно небольшим рынком и может покрыть лишь часть потерь от возможного эмбарго на российские энергоносители", — рассказал он.

Митилинеос также отметил, что Греция уже забронировали объемы на 2023 и 2024 годы.