МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за июнь 2022 года сократился в рублях на 1,7 триллиона рублей — до 10,774 триллиона, в долларах — вырос на 12,896 миллиарда, до 210,621 миллиарда, следует из сообщения Минфина. Источник сообщил о сокращении объема ФНБ в текущем году

"По состоянию на 1 июля 2022 года объем ФНБ составил 10 774 981,5 миллиона рублей, или 8,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год… что эквивалентно 210 621,6 миллиона долларов", — говорится в сообщении. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) составил 7,427 триллиона рублей, что эквивалентно 145,182 миллиарда долларов, или 5,6% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.

По состоянию на 1 июня 2022 года объем ФНБ составлял 12,476 триллиона рублей, что было эквивалентно 197 724,7 миллиона долларов, или 9,4% ВВП, прогнозируемого на текущий год. Объем ликвидных активов фонда месяцем ранее составлял 9,229 триллиона рублей, или 6,9% ВВП.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 июля было размещено 50,872 миллиарда евро, 5,491 миллиарда фунтов стерлингов, 797,1 миллиарда японских иен, 309,720 миллиарда китайских юаней, 319,4 миллиона рублей, 554,910 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 529,197 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.

В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 306,1 миллиарда рублей и 2,292 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций – 328,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей. Минфин перечислил в ФНБ дополнительные нефтегазовые доходы за прошлый год

Еще 1,451 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, 22,383 миллиарда рублей — в обыкновенные акции "Аэрофлота", 50 миллиардов долларов в обыкновенные акции АО "Дом.РФ", и еще 250 миллиардов в привилегированные акции РЖД.

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2022 году составил 14,288 миллиарда рублей, что эквивалентно 186,1 миллиона долларов.