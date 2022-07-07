МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Предложение президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева о поиске альтернативных маршрутов поставок нефти в обход России вряд ли политически мотивировано, потребуются дополнительные контакты с Нур-Султаном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Токаев рассказал об отношениях Казахстана и России в условиях санкций

"Вряд ли это политически мотивированное, нужно очень внимательно смотреть… По экологическим параметрам было принято решение о приостановке, поэтому здесь, конечно, потребуются дополнительные контакты с нашими казахстанскими партнерами", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, считают ли в Москве политически мотивированным решение Казахстана о поиске приоритетных маршрутов по поставкам нефти в обход РФ.

Во вторник Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил РИА Новости, что суд в Новороссийске постановил приостановить деятельность компании на 30 суток после обнаружения документарных экологических нарушений. Консорциуму выдали предписание об их устранении до 30 ноября.

Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала, в ходе которого поставил задачу по диверсификации поставок нефти, сообщила пресс-служба главы государства.