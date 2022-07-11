Шведская Electrolux уходит из России и передает активы местному руководству
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Шведский производитель бытовой техники Electrolux Professional прекращает деятельность на территории России, передает бизнес местному руководству, следует из пресс-релиза компании.
"После результатов оценки, свидетельствующих о том, что продолжение бизнеса в России в текущей ситуации невозможно, Electrolux Professional прекращает свою деятельность в стране. Поэтому Electrolux Professional передает свой российский бизнес местному менеджменту", — говорится в сообщении.
Решение повлечет за собой затраты в размере 35 миллионов шведских крон (3,3 миллиона долларов). В остальном передача российского бизнеса не будет иметь значительного влияния на прибыльность Electrolux.
В России штат Electrolux насчитывает 25 сотрудников, а продажи в стране за 2021 год составили примерно 1% от общего объема.
Компания Electrolux — один из ведущих мировых производителей бытовой техники, оперирует в 110 странах. Штаб-квартира компании находится в Стокгольме. Штат компании насчитывает около 4 тысяч человек.
https://1prime.ru/News/20220711/837445812.html
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