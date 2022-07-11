МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Во Франции компании начали переводить энергоснабжение своих производств с газа на мазут на фоне рисков вокруг поставок газа из России, пишет агентство Рейтер.

В том-менеджменте ряда компаний сообщили, что готовы к возможным отключениям энергии. Подобные заявления были сделаны в ходе экономического форума Rencontres Economiques, состоявшемся в выходные во Франции. Цены на газ в Европе теряют 8%

"Что мы сделали, так это переоборудовали наши котлы так, что они могут работать на газе или мазуте, и мы можем даже переключиться на уголь, если потребуется", — цитирует агентство главу производителя шин Michelin Флорана Менего. Как отметил руководитель компании, цель состоит в том, чтобы избежать остановки производства в случае нехватки газа, в то время как нефть будет доступна в качестве альтернативы.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что наиболее вероятным сценарием будет полное прекращение поставок газа из России в Европу. Ранее он также сообщал, что потребительские цены на газ во Франции заморожены до конца года, а рост цен на электроэнергию будет ограничен 4%. Французское правительство, по его словам, работает над определением компаний, которые должны получить приоритетную поддержку в случае сбоя поставок.

"Газпром" в середине июня заявил, что вынужден остановить эксплуатацию нескольких газотурбинных двигателей Siemens из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта, и снизил прокачку по "Северному потоку" примерно на 60% — до 67 миллионов кубометров при плановом объеме 167 миллионов.

Усугубить нехватку газа в Европе может остановка магистрали с 11 по 21 июля на ежегодное техническое обслуживание. Некоторые страны — среди них Германия и Австрия — высказывали опасения, что поставки по газопроводу после окончания работ могут снизиться или прекратиться.