ЦЮРИХ, 11 июл — ПРАЙМ. Вследствие введенных санкций Швейцария к началу июля заблокировала российские активы на сумму 6,7 миллиарда швейцарских франков (более 6,8 миллиарда долларов), говорится в сообщении швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO). Антироссийские санкции оказались неэффективными, заявила Марин Ле Пен

"По состоянию на 7 июля 2022 года в Швейцарии заморожены финансовые активы на сумму 6,7 миллиарда швейцарских франков и 15 объектов недвижимости", — сообщили в ведомстве.

Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции в отношении России в связи с началом спецоперации на Украине.

В секретариате по экономике отметили, что заморозка российских активов составляет лишь небольшую часть от санкций в отношении России. Ранее Швейцария запретила экспортировать предметы роскоши и товары для укрепления российской промышленности, а также ввела запрет на импорт товаров, с помощью которых Россия получает значительные доходы в свой бюджет. Кроме того, были запрещены любые операции с Центробанком России, а некоторые российские банки были отключены от системы SWIFT.

Запад ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин отмечал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.