МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Доля шоколада отечественного производства составила более 85% на полках российских магазинов, при этом ритейлеры фиксируют повышенный спрос на отечественный шоколад, сообщили РИА Новости в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Россияне спрогнозировали, когда произойдет полное импортозамещение

"Доля импортного шоколада на российских прилавках составляет всего лишь менее 15%", — говорится в сообщении.

В первом полугодии члены ассоциации зафиксировали небольшой рост продаж шоколада, батончиков и конфет в среднем на 7-10%. Особенно отмечался спрос на шоколадные изделия в апреле-мае, в тот период продажи шоколадных батончиков выросли на 36% в денежном выражении, а конфет на развес — на 32%.

Председатель президиума ассоциации Игорь Караваев отметил, что сетям-членам АКОРТ в кратчайший срок удалось заместить ушедших из России производителей премиального шоколада на аналоги российского и импортного производства. "Импортный шоколад поставляется на наш рынок в сравнительно небольших объемах из Беларуси, Италии, Турции, Армении, Венгрии и Бельгии. Одновременно в торговых сетях продолжает расти доля отечественного шоколада", — заключил он.

Кроме того, Россия входит в десятку крупнейших в мире экспортеров шоколада, среди основных покупателей — Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, Узбекистан, Белоруссия. Так, в 2021 году российские кондитерские предприятия выпустили 2 миллиона тонн шоколада и кондитерских изделий с сахаром, что на 9,1% больше, чем в 2020 году, а внутреннее производство шоколада в РФ превысило объем импортных поставок в 8,2 раза.