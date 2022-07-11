МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Евросоюз не задействует все рычаги в отношении Вильнюса по решению проблемы калининградского транзита, заявил временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь.

В ходе интервью телеканалу "Россия-24" Рябоконь выразил мнение, что Евросоюз не задействует "весь спектр инструментов и рычагов", чтобы заставить Литву поступить так, как ему следовало бы поступить, если ЕС действительно намерен выполнить то, о чем он говорил. СМИ: Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград

Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС, президент Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки.

Вместе с тем позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что появились сообщения о намерении Еврокомиссии исполнить обязательства и не препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. Источник в Еврокомиссии сообщал РИА Новости, что ЕК находится в тесном контакте с властями Литвы по транзиту товаров в Калининград и в развитие ситуации будет давать дополнительные инструкции.