МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Россия имеет рычаги воздействия на Литву из-за блокады калининградского транзита, заявил временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь. СМИ: Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград

"Буквально сегодня я видел комментарии литовских политиков, дескать, что нам Россия может сделать, мы вообще с ней не связаны. Считают, что никакой связи с Россией нет, в России нет инструментов для того, чтобы их заставить. Надо посмотреть на электрическую систему БРЭЛЛ. Да, они не покупают у нас электричество, это правда, но они хотят, чтобы мы их страховали на случай, если у них что-то сломается — блэкаут, пиковые нагрузки", — сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

Рябоконь добавил, что "если им нужна от нас помощь, то они с нами так разговаривать не должны".

По его словам, то, что Литва "вытворяет с калининградским транзитом", является блокадой.

Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС, президент Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки.

Вместе с тем позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что появились сообщения о намерении Еврокомиссии исполнить обязательства и не препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. Источник в Еврокомиссии сообщал РИА Новости, что ЕК находится в тесном контакте с властями Литвы по транзиту товаров в Калининград и в развитие ситуации будет давать дополнительные инструкции.