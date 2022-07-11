МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Товарооборот между Тегераном и Москвой может вырасти до 20 миллиардов долларов в 2022 году, заявил в понедельник член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи. Ушаков: товарооборот России и Таджикистана вырос за 2021 год

"Иран и Россия договорились увеличить объем торговли до 10 миллиардов долларов, но есть возможности удвоить это число", — приводит агентство IRNA слова Резаи.

С момента вступления в должность администрации во главе с президентом Ибрахима Раиси в августе 2021 года, товарооборот между двумя странами достиг 4 миллиардов долларов. По словам Резаи, Тегеран и Москва договорились увеличить торговый оборот до 10 миллиардов долларов, однако, как считает Резаи, эта цифра может достичь 20 миллиардов долларов в 2022 году.

Иранский депутат объяснил, что санкции, введенные против Ирана и России, побудили сблизиться и "удовлетворить потребности" двух государств.

Помимо этого, он призвал к завершению строительства проектов сухопутных и морских транспортных маршрутов, а также к упрощению ведения таможенной деятельности между Ираном и Россией.