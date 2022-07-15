МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Власти Германии намереваются уменьшить объем своих финансовых обязательств по кредитам для Украины, потому что Берлин предоставил Киеву уже 1 миллиард евро безвозвратных грантов через МВФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного немецкого чиновника. Евросоюз выдаст Украине новый макрофинансовый кредит на миллиард евро

"Еврокомиссия попросила страны-члены предоставить гарантии по кредитам. Но Германия хочет уменьшить объем своих обязательств, аргументируя это тем, что она предоставила Украине 1 миллиард евро в виде безвозвратных грантов через МВФ", — приводит агентство слова чиновника. Отмечается, что Берлин призвал другие государства ЕС предоставить дополнительные гарантии.

Агентство указывает, что из-за разногласий между Германией и Еврокомиссией по структурированию финансирования на несколько недель была заблокирована большая часть финансового пакета Украине со стороны ЕС.

В мае Еврокомиссия предложила направить Украине новую макрофинансовую помощь на сумму до 9 миллиардов евро. Кредит на 1 миллиард евро из этого пакета поддержки был официально предложен Еврокомиссией и одобрен Европарламентом и Советом стран ЕС. Во вторник исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис отмечал, что ЕК просит страны Евросоюза предоставить дополнительные гарантии, чтобы иметь возможность выделить Украине новую макрофинансовую поддержку.