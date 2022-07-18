МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Платформа "Атомайз Россия" и Росбанк объявили о начале в России сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) на драгоценные металлы. Первой такой сделкой стал выпуск токена на палладий, который включает в себя право на денежное требование, эквивалентное рыночной стоимости этого металла, сообщается в пресс-релизе "Атомайз".

В настоящее время палладий не является общедоступным активом на российском рынке. При этом он считается весьма перспективным для инвестиций на фоне роста мирового спроса на платиноиды. Относясь к драгоценным, а по факту являясь промышленным металлом, палладий участвует во всём высокотехнологичном производстве.

Платформа "Атомайз", включенная Банком России в реестр операторов по выпуску ЦФА, предлагает на основе технологии блокчейн финансовые инструменты для покупок и инвестиций в этот металл. По мнению экспертов, токенизация может открыть новые инструменты как для бизнеса, так и для частных инвесторов. ЦФА, в отличие от "крипты", где все процессы максимально обезличены, предполагает конкретных ответственных лиц за выпуск обращение и обеспечение прав, предусмотренных активом.

По словам одного из инвесторов "Атомайза" — главы "Интерроса" Владимира Потанина — создание цифровых прав на покупку и инвестирование в сырье, в частности, в металлы станет прецедентом для российской экономики. "Для нее наступает новый период — эпоха токенизации", — заявил он. Ранее миллиардер высказывал уверенность, что что токены и цифровой рубль вытеснят ненадежные криптоактивы.

Для запуска ЦФА пришлось проделать серьезную совместную работу с регулятором и законодательными органами, рассказала генеральный директор "Атомайз Россия" Екатерина Фроловичева. "Этот первый шаг является лишь началом большой истории, которая будет включать в себя новое видение традиционных продуктов и создание принципиально новых, для эмитентов и инвесторов", — отметила она.

Считается, что у цифровых финансовых активов большие перспективы, они могут стать инвестиционным инструментом, например, альтернативой вкладов в валюту. ЦФА дают возможность переводить инвестиции в те же металлы в цифровую форму. Это может помочь российской экономике сохранять устойчивость.