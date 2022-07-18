МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым сотрудничество в торгово-экономической сфере, а также взаимодействие с Киргизией в Евразийском экономическом союзе, сообщает пресс-служба кабмина. Мишустин отметил серьезный рост интереса к продукции российского АПК в мире

"Состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Михаила Мишустина с председателем Кабинета министров Киргизской Республики Акылбеком Жапаровым. Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-киргизского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Основное внимание было уделено взаимодействию России и Киргизии в Евразийском экономическом союзе и подготовке очередного заседания Евразийского межправительственного совета в августе 2022 года в Чолпон-Ате (Киргизская Республика)", — говорится в сообщении.