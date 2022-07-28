МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Соединенные Штаты рискуют оказаться на пороге геополитической катастрофы в случае, если президент Джо Байден введет запрет союзникам на покупку нефти и нефтепродуктов. По мнению обозревателя американского издания The Wall Street Journal Кайл Исаковер, такое ограничение на экспорт может вынудить союзников Вашингтона подружиться с Москвой. Washington Post: экономика США вновь "поскользнулась на банане"

Как пишет автор, уже сейчас в США цены на бензин находятся на слишком высоких для простых американцев отметках. Именно поэтому глава Белого дома рассматривает возможность введения эмбарго на экспортные поставки произведенного и добытого в Америке горючего. Хотя идея такого запрета и не нова — представители партии Демократов настаивают на таком решении с 2021 года. Колумнист отметил, что такое решение Байдена не только не сможет сдержать инфляцию в США, оно способно нанести катастрофический удар по позициям страны на мировой политической арене.

Сейчас Штаты — крупнейший экспортером нефтепродуктов, доля страны на мировом рынке составляет 12,1 процента.

"Запрет сведет этот показатель к нулю. Кто занимает второе место? Россия с 9,9 процента. Кажется ли хорошей идеей отказ от торговых отношений с нашими союзниками в Северной и Южной Америке, не оставляющий им выбора, кроме как наладить более прочные связи с Россией?" — задался вопросом автор. СМИ: в Британии боятся смягчения антироссийского курса

Исаковер прогнозирует, что в случае моратория на экспорт американской продукции соседние страны, скорее всего, будут заменять эти поставки российским сырьем и продуктами. В таком случае политики Белого дома утратят свое геополитическое влияние на собственном "заднем дворе", чем обязательно воспользуются в Москве.

Минфин США оценил влияние совместного решения МЭА и Байдена на внутриамериканские цены на бензин: высвобождение стратегических запасов нефти позволило уменьшить цены на АЗС не более чем на 42 цента за 1 галлон (3,785 литра бензина). При этом глава государства считает, что экономика США находится на правильном пути, поэтому ее "замедление" неудивительно. По его мнению, замедление ВВП во втором квартале до 0,9процента является ожидаемым: после восстановления в прошлом 2021 году замедление "должно было наступить", чтобы ФРС снизила инфляцию.