МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Мороженое — любимое летнее лакомство для взрослых и детей, поэтому нет ничего удивительного в том, что вокруг этого продукта возникает множество споров и мифов. Согласно одному из таких мифов, большое количество мороженого может спровоцировать ангину. Так ли это на самом деле, рассказывает агентству "Прайм" врач-педиатр клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Наталья Нежданова. Диетолог предупредила об опасности привычных сортов рыбы

Ангина (острый тонзиллит) вызывается патогенными бактериями или вирусами под воздействием неблагоприятных факторов, таких, как переохлаждение, аллергия, употребление холодной воды или пищи, промокание ног, купание в холодной воде, травма горла, острые или хронические воспалительные процессы в носоглотке. Эта болезнь опасна риском развития грозных осложнений.

"Мороженое само по себе не опасно, но переохлаждение горла может снижать местный иммунитет, из-за чего активизируется болезнетворная флора", — отмечает врач.

Следует с осторожностью есть мороженое, чтобы не усугубить болезненное состояние организма, постоянно переохлаждая его.

Вообще, как рассказывает эксперт, в мороженом содержатся более 20 незаменимых аминокислот, витамины А, Е, С, В1, В2, бета-каротин, РР, жирные кислоты, важные минералы — кальций, натрий, фосфор, калий, магний. Врач рассказала о продуктах, которые нас старят

"Бесспорно, такой состав благотворно влияет на работу нервной системы, улучшает обменные процессы, повышает иммунитет", — уверяет педиатр.

Однако при некоторых заболеваниях употребление мороженого не желательно. Это ожирение, гипертония, хронический гастрит, язвенная болезнь, сахарный диабет, атеросклероз, а также непереносимость лактозы.

Однако даже при перечисленных патологиях полный запрет на освежающий десерт не ставится. "Главное — соблюдать комфортную для организма норму. Важно и то, что мороженое — отличное средство от депрессии и плохого настроения!", — подытожила врач.