МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Россияне в этом году стали заметно чаще брать кредиты на покупку автомобилей японских и корейских марок, говорится в исследовании банка "Зенит", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. В России подготовили экспериментальный правовой режим для беспилотных авто

"Россияне в 2022 году стали чаще брать автокредиты на транспортные средства с пробегом корейских и японских марок. Так, в июле текущего года доля выдач кредитов на такие автомобили выросла на 14% и составила 58% в общем объеме выдач. Возраст автомобилей увеличился до 6 лет, а средний размер автокредита вырос на 20%, до 1,2 миллиона рублей", — выяснили аналитики, сравнив данные с 1 по 31 июля 2021 и 2022 годов.

В прошлом году чаще всего кредит на подержанные машины брали на срок от 3 до 5 лет, в 2022 году — от 5 до 6 лет. Средний чек в прошлом году составил миллион рублей.

Также исследование показало, что клиенты стали чаще обращать внимание на китайских производителей: доля таких автокредитов в общем объеме выдач выросла на 24%.

Эксперты отмечают, что рост продаж автокредитов на подержанные транспортные средства связан с рядом факторов: резким повышением стоимости новых автомобилей и дефицитом популярных европейских моделей на рынке. Кроме того, положительную динамику сегмента поддержала реализация отложенного за март-апрель спроса.