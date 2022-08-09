СМИ: Transpetrol подтвердил остановку прокачки нефти по "Дружбе" в Словакию
Reuters: Transpetrol подтвердила остановку прокачки российской нефти в Словакию из Украины
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Оператор участка трубопровода "Дружба" в Словакии Transpetrol подтвердил остановку прокачка российской нефти в страну, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на электронное письмо компании.
"В настоящий момент транзит нефти по трубопроводу "Дружба" через территорию Словакии остановлен", — процитировало агентство ответ компании.
Ранее "Транснефть" подтвердила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС.
https://1prime.ru/News/20220809/837740028.html
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