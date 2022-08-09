МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Оператор участка трубопровода "Дружба" в Словакии Transpetrol подтвердил остановку прокачка российской нефти в страну, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на электронное письмо компании. "Укртранснафта" остановила прокачку российской нефти в Европу

"В настоящий момент транзит нефти по трубопроводу "Дружба" через территорию Словакии остановлен", — процитировало агентство ответ компании.

Ранее "Транснефть" подтвердила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС.