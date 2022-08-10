МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. ВТБ начал прием заявок по новой программе льготного финансирования инвестиций малого и среднего бизнеса (МСБ) под 3-4,5% годовых, сообщила пресс-служба банка. ВТБ распространил льготную ипотеку на строительство частных домов

"ВТБ начал прием заявок по новой программе льготного финансирования малого и среднего бизнеса под 3-4,5% годовых… В ближайшее время ВТБ будут реализованы первые сделки с предпринимателями — в Костроме, Архангельске, Кирове и Москве на сумму 470 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

В понедельник глава Минэкономразвития России Максим Решетников на оперативном совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами предложил запустить в пилотном режиме новую программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса на инвестиционные цели со ставками 3-4,5%. По словам главы Минэкономразвития, в рамках этой программы кредиты смогут получить предприятия из приоритетных отраслей – обрабатывающего производства, переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса.

ВТБ уточняет, что предприниматели из приоритетных отраслей могут оформить инвестиционные кредиты сроком до 10 лет для запуска или модернизации производства, обновления основных средств, а льготная ставка будет действовать в течение пяти лет. Отмечается также, что лидерами по числу обращений стали Москва, Московская, Воронежская, Новосибирская области, Кузбасс, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край. Банкиры рассказали о мошенничестве со страхованием "Единого счета в ЦБ"

"Для ВТБ приоритетно предоставлять клиентам финансирование на максимально выгодных условиях, поэтому мы оперативно начали работать по новой программе поддержки предпринимателей и заранее принимать заявки клиентов. ВТБ активно участвовал в запуске этого инструмента, и мы считаем, что в изменившихся экономических условиях его реализация поможет бизнесу увереннее развивать свое дело", — приводит пресс-служба комментарий заместителя президента — председателя правления ВТБ Дениса Бортникова.

Он добавил, что банк планирует выдать первые кредиты предприятиям обрабатывающей промышленности, транспорта, производства одежды и гостиничного бизнеса. При этом ВТБ прогнозирует высокий спрос со стороны заемщиков и рассчитываем на существенный объем заключенных по программе соглашений.