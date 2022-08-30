Лидеры стран Северной Европы и Балтии обсудят замещение ископаемых источников энергии из России
ХЕЛЬСИНКИ, 30 авг — ПРАЙМ. Главы правительств стран Северной Европы и Балтии обсудят во вторник на датском острове Борнхольм пути быстрого замещения российских ископаемых источников энергии, особенно возобновляемыми источниками, сообщает финский кабмин.
Финляндию представит глава правительства Санна Марин, встреча пройдет по инициативе премьер-министра Дании Метте Фредериксен.
"Лидеры стран региона Балтийского моря обсудят пути быстрого замещения российской ископаемой энергии, особенно возобновляемой энергией. Они сосредоточатся на увеличении мощности ветроэнергетики, строительстве линий передачи энергии и активизации сотрудничества для укрепления энергетической безопасности региона Балтийского моря. Вопросы энергетики будут включены в повестку дня заседаний Европейского совета осенью", — говорится в сообщении.
Премьер-министр Дании также пригласила на встречу лидеров Германии и Польши, президента Европейской комиссии и министров энергетики стран-участниц, уточняется в сообщении.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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