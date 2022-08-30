ХЕЛЬСИНКИ, 30 авг — ПРАЙМ. Главы правительств стран Северной Европы и Балтии обсудят во вторник на датском острове Борнхольм пути быстрого замещения российских ископаемых источников энергии, особенно возобновляемыми источниками, сообщает финский кабмин. ЕК хочет, чтобы цена газа не доминировала в цене электричества в ЕС

Финляндию представит глава правительства Санна Марин, встреча пройдет по инициативе премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

"Лидеры стран региона Балтийского моря обсудят пути быстрого замещения российской ископаемой энергии, особенно возобновляемой энергией. Они сосредоточатся на увеличении мощности ветроэнергетики, строительстве линий передачи энергии и активизации сотрудничества для укрепления энергетической безопасности региона Балтийского моря. Вопросы энергетики будут включены в повестку дня заседаний Европейского совета осенью", — говорится в сообщении.

Премьер-министр Дании также пригласила на встречу лидеров Германии и Польши, президента Европейской комиссии и министров энергетики стран-участниц, уточняется в сообщении.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.