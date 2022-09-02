МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил правительству Узбекистана 7 миллионов евро на запуск программы рекультивации двух бывших урановых рудников в стране, сообщает в пятницу представительство ЕБРР в республике. Россия и Узбекистан обсудили инвестиционное сотрудничество

В марте 2017 года ЕБРР и правительство республики подписали соглашение о проведении операций по Счету экологической реабилитации (СЭР) для Центральной Азии в Узбекистане. Документ предусматривает участие Узбекистана в программе рекультивации урановых объектов фонда ЕБРР по восстановлению окружающей среды в Центральной Азии. В июне того же года президент страны Шавкат Мирзиеев утвердил данное соглашение.

"Грант на 7 миллионов евро, выделенный СЭР, администратором которого является Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), будет направлен на финансирование рекультивации объектов на участках Янгиабад и Чаркесар, расположенных в горной местности восточнее столицы республики города Ташкент", — говорится в сообщении представительства для СМИ.

По данным представительства, грантовое соглашение накануне подписали директор департамента ядерной безопасности ЕБРР Балтазар Линдауэр и председатель госмитета по экологии и охраны окружающей среды Узбекистана Нарзулло Обломуродов. "Рекультивацию планируется начать в первом квартале 2023 года, а примерно через два года работы будут завершены", — уточняется в сообщении.

В октябре 2021 года ЕБРР сообщил, что предоставил правительству Узбекистана 2 миллиона евро на запуск программы рекультивации двух бывших урановых рудников — в городе Янгиабад Ташкентской области и поселке Чаркесар Наманганской области на востоке Узбекистана, действовавших во времена СССР и законсервированных в начале 90-х годов прошлого века. Комплексную оценку и подготовку технических спецификаций проекта осуществила немецкая WISUTEC.

В декабре прошлого года начальник департамента госкомитета промышленной безопасности Узбекистана Сардорбек Якуббеков сообщил журналистам, что власти намерены рекультивировать 4 миллиона тонн радиоактивных отходов добычи урана, оставшихся с советских времен на территории республики.