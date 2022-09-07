МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Россия своей реакцией на намерение недружественных стран ввести "нефтяной потолок" для российского сырья вогнала в отчаяние "большую семерку", сообщает немецкое издание Compact. Читатели FT обвинили ЕС в превращении санкций в оружии массового поражения

G7 договорились ввести ограничения цены на покупаемую российскую нефть. По мнению политиков этих стран, это не позволит Москве зарабатывать на экспорте энергоносителей.

Как отмечает автор статьи, решение ограничить цены на товар российского экспорта для Запада обернется экономическим потрясением.

"Страны G7 планируют выстрелить в свое колено, чтобы ослабить Россию", — пишет обозреватель.

Он также напомнил слова вице-премьера РФ Александра Новака. Он говорил о том, что решение о "потолке цен" еще больше дестабилизирует ситуацию на мировом нефтяном рынке, ведь Россия не станет поставлять нефть тем покупателям, кто введет такие ограничения.

"G7 в отчаянии: рынок нефти на грани краха", — пишет журналист Compact.

Помимо этого, остается также неясным то, кто как именно будет следить за соблюдением правила "нефтяного потолка". Ведь для того, чтобы план сработал так, как задумала "семерка", необходима поддержка таких политических игроков, как Турция, Индия, Южно-Африканская Республика, Китай и других.

"Ни ОПЕК, ни такие страны, как Индия и Китай, не поддержали бы ограничение цен на нефть. Кроме того, эта мера поразит европейских и американских потребителей, которые уже сейчас платят высокие цены за энергоносители", —резюмирует издание.