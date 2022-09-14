МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. "Яндекс" запустил виртуальную дебетовую карту "Мир", которой можно как пользоваться в интернет-магазинах, так и расплачиваться оффлайн через приложение Mir Pay на Android, а пополнять карту можно в любое время через Систему быстрых платежей (СБП), сообщили в компании. "Яндекс" закрыл сделку по продаже "Дзена" и "Новостей"

"Яндекс" представляет цифровую дебетовую карту платежной системы "Мир", которой можно расплачиваться на сервисах "Яндекса" и не только. За покупки по карте "Плюса" подписчики "Плюса" будут получать дополнительный кешбэк баллами: 3% за покупки на сервисах "Яндекса" и 1,5% за остальные покупки. Картой можно пользоваться в интернет-магазинах или расплачиваться в офлайне с помощью приложения Mir Pay на Android", — говорится в сообщении.

Уточняется, что открыть карту можно в приложениях "Яндекса" – Go, "Маркет" и "Драйв". При этом пользователь может "пополнять ее в любое время через систему быстрых платежей". Кроме того, к программе лояльности платежной системы "Мир" также можно будет привязать карту "Плюса", чтобы получать дополнительный кешбэк от партнеров в рублях.

"По умолчанию у новых пользователей будет "анонимный" уровень карты, который позволяет тратить за раз 15 тысяч рублей и 40 тысяч рублей — за месяц. Уровень можно повысить до "именного", тогда лимит единоразовых трат увеличится до 60 тысяч рублей, а в месяц можно будет потратить до 200 тысяч рублей", — рассказали в "Яндексе".

В компании также напомнили о том, что в апреле этого года запустили программу "Счет", владельцы которого получают кешбэк баллами "Плюса" за покупки на сервисах "Яндекса". Следующим шагом в развитии этого продукта является запуск виртуальной карты "Плюса" платежной системы "Мир".

Эмитентом карт будет "Яндекс Банк", который компания приобрела в середине июля 2021 года.