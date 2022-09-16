МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект о "кредитных каникулах", предполагающий поддержку россиян при снижении дохода более чем на треть, внесен в Госдуму, сообщает Telegram-канал Совета Федерации.

Ранее вице-спикер Совфеда Николай Журавлев заявил, что практику предоставления "кредитных каникул" предлагается сделать на постоянной основе.

"Если у гражданина снизился доход более чем на 30% (по сравнению со среднемесячным доходом за 12 месяцев до обращения), он сможет обратиться в банк с требованием предоставить "кредитные каникулы" на срок до 6 месяцев", — говорится в сообщении палаты. Эксперт объяснил, что важно узнать перед заключением договора на кредит

Согласно законопроекту, в этот период гражданин будет вправе не вносить платежи по кредитному договору. При этом заемщик может сам определить дату начала "каникул" в заявлении при обращении в банк. Если это не прописано, то льготный период начнётся не позже, чем через 1 месяц с момента обращения.

"В рамках одного кредитного договора гражданин вправе воспользоваться кредитными каникулами единожды. Получить данный льготный период можно на несколько потребкредитов. Информация о "кредитных каникулах" будет попадать в кредитную историю гражданина, но не ухудшит её", — отмечается в Telegram-канале СФ.

В то же время проект закона предполагает, что размер займа, по которому можно будет "уйти на каникулы", определит правительство РФ. В течение "каникул" финансовым организациям запретят начислять гражданину неустойки, пени, штрафы, взыскивать предметы залога или обращаться к поручителям по кредиту.

В Совфеде выразили уверенность, что предлагаемые изменения позволят защитить права людей, попавших в сложную жизненную ситуацию и снизят риски дефолтов заёмщиков.

Авторами документа выступили сенаторы и депутаты.

Ранее Журавлев отмечал, что механизм "антикризисных кредитных каникул", имеющих временный характер, показал достаточно высокую эффективность в качестве оперативной меры, направленной на предотвращение дефолтов заемщиков, столкнувшихся с временным снижением дохода.