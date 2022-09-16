БЕРЛИН, 16 сен — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не обсуждал с Владимиром Путиным во время их последнего телефонного разговора 13 сентября вопрос о передаче "дочек" "Роснефти" под контроль ФРГ. Путин и Шольц провели телефонные переговоры

"Нет", — сказал журналистам Шольц в ответ на их вопрос о том, обсуждал ли он с Путиным передачу контроля "дочек" "Роснефти" регулятору ФРГ. Трансляцию данной пресс-конференции вел телеканал Phoenix.

Ранее министерство экономики и защиты климата Германии сообщило, что правительство Германии передало дочерние предприятия "Роснефти" — Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing — под контроль Федерального сетевого агентства. Таким образом, агентство получило контроль над Rosneft Deutschland и над соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах — PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.

По данным самого агентства, причиной введения попечительского управления над Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing стала ситуация на рынке, сложившаяся из-за их тесных связей с Россией.

Нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie GmbH расположен в немецком городе Шведте. Расположение завода позволяет поставлять нефть марки Urals по трубопроводу "Дружба". Мощность завода составляет 11,6 миллиона тонн в год (текущая доля "Роснефти" в мощности завода — 6,3 миллиона тонн в год). Акционеры: "Роснефть" — 54,17%, Shell — 37,5%, Eni — 8,33%.