ДОНЕЦК, 16 сен — ПРАЙМ. Донецкая Народная республика национализировала вышки и оборудование украинских операторов мобильной связи "Тримоб", "Киевстар" и "Лайфселл", сообщается в постановлении государственного комитета обороны ДНР. Власти ДНР и ЛНР снизили курс наличной гривны до 1,25 рубля

"Обратить объекты телекоммуникационной сети подвижной (мобильной) связи, базовые станции подвижной (мобильной) связи и их составные части, оборудование сетей подвижной (мобильной) связи, линии, сооружения и средства связи, непосредственно обеспечивающие предоставление услуг подвижной (мобильной) связи… принадлежащие… "Киевстар"…, "Лайфселл" и… "Тримоб"… в государственную собственность Донецкой Народной Республики", — говорится в документе.

Также отмечается, что национализация пройдет без компенсации собственникам стоимости объектов.