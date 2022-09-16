ДНР национализировала вышки и оборудование украинских операторов связи
В республике национализировали объекты сети крупных украинских операторов связи
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ДОНЕЦК, 16 сен — ПРАЙМ. Донецкая Народная республика национализировала вышки и оборудование украинских операторов мобильной связи "Тримоб", "Киевстар" и "Лайфселл", сообщается в постановлении государственного комитета обороны ДНР.
"Обратить объекты телекоммуникационной сети подвижной (мобильной) связи, базовые станции подвижной (мобильной) связи и их составные части, оборудование сетей подвижной (мобильной) связи, линии, сооружения и средства связи, непосредственно обеспечивающие предоставление услуг подвижной (мобильной) связи… принадлежащие… "Киевстар"…, "Лайфселл" и… "Тримоб"… в государственную собственность Донецкой Народной Республики", — говорится в документе.
Также отмечается, что национализация пройдет без компенсации собственникам стоимости объектов.
https://1prime.ru/News/20220916/838145396.html
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