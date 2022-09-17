МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Таджикские военные обстреляли позиции внутренних войск МВД Киргизии, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.

"С 12:30 (09:30 мск) до 12:35 (09:35 мск) таджикская сторона обстреливала позиции и подразделения внутренних войск МВД Кыргызстана в местности Торт-Кочо Баткенского района", — заявил представитель пресс-центра.

По его словам, в настоящее время перестрелка прекращена. Начато расследование произошедшего инцидента.

Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 24 погибших и 103 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.

Утром субботы столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.