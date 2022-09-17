МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. "Норникель" планирует в течение десяти лет передать 25% акций работникам компании с помощью цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщил один из основных владельцев и президент "Норникеля" Владимир Потанин в интервью телеканалу РБК. "Норникель" выпустил цифровые финансовые активы на свои долги

По его словам, в данный момент около 10% уставного капитала "Норникеля" уже находится в руках частных инвесторов. "Наша десятилетняя программа предусматривает доведение пакета, находящегося в руках физлиц, до 25%. Частично это будет за счет того, что мы будем наделять наших сотрудников акциями "Норильского никеля" в цифровой форме", — заявил Потанин.

Он уточнил, что ЦФА дадут возможность покупать активы компании по частям. "Разбив это на более мелкие кусочки, мы предоставим возможность инвестировать людям, у которых нет больших накоплений", — отметил президент "Норникеля".

"Идея в том, чтобы в каком-то смысле восстановить некую историческую справедливость — когда "Норильский никель" был приватизирован, то порядка 25% акций принадлежали работникам", — пояснил Потанин.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).