ДУШАНБЕ, 17 сен – ПРАЙМ. На фоне продолжающихся переговоров между силовиками и органами власти Согдийской и Баткенской областей Таджикистана и Киргизии обстановка на границе стабилизируется, сообщили в пресс-службе главы Согдийской области. Киргизия обвинила Таджикистан в нарушении прекращение огня



Сообщается, что утром в субботу продолжила работу совместная комиссия по стабилизации ситуации в приграничных районах Таджикистана и Киргизии.



"После переговоров делегаций Таджикистана и Киргизии ситуация на границе постепенно стабилизируется, жители возвращаются к повседневной жизни", — говорится в сообщении.



Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах, и ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи, однако утром в субботу столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.